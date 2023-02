Incidente in A14: stazionarie le condizioni del figlio sopravvissuto di Andrea Silvestrone

ANCONA – «Le condizioni cliniche si sono mantenute stazionarie nella notte; il paziente permane sedato e sottoposto a ventilazione meccanica». Queste le parole del bollettino medico diffuso dall’Azienda ospedaliera universitaria di Ancona, questa mattina 6 febbraio. Il paziente, un ragazzino, è l’unico sopravvissuto all’incidente di sabato 4 febbraio, dove sono morti il padre Andrea Silvestrone e due fratelli, di 13 e 8 anni, si trova al Salesi e le sue condizioni cliniche sono stazionarie. La prognosi rimane riservata. Secondo l direttore SOD Anestesia e Rianimazione pediatrica del Salesi, Alessandro Simonini: «Le indagini eseguite per il monitoraggio delle lesioni cerebrali mostrano stabilità del quadro. In queste ore il paziente è stato trasportato nel blocco operatorio dove è in corso l’intervento chirurgico maxillo-facciale».

L’incidente è avvenuto sabato 4 nella galleria Castello, tra Grottammare e Pedaso: l’auto si è schiantata contro un tir. Le vittime sono il 50enne abruzzese Andrea Silvestrone e due dei suoi tre figli, di 13 e 8 anni.