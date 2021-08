Incidente in A14 a Grottammare: un ferito grave

Cinque i mezzi coinvolti nell'incidente avvenuto intorno alle 17 di oggi, nel tratto autostradale tra Grottammare e San Benedetto, in direzione sud

Ascoli.- Otto feriti lievi ed uno grave. È il bilancio di un altro incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 17 sull’A14 a Grottammare, nella Galleria Montesecco, in direzione sud. Coinvolti un tir, un camper e tre vetture. Il ferito grave è stato trasportato all’ospedale Torrette di Ancona. Tratto locale chiuso due ore.

Sul posto vigili del fuoco, polstrada e ambulanze. Il tratto autostradale tra Grottammare e San Benedetto è stato chiuso al traffico per poco più di due ore. Code di alcuni chilometri e altri disagi per gli automobilisti. Ma già in serata i mezzi incidentati sono stati rimossi e il transito lungo la carreggiata dell’A41 è stato riaperto. Secondo la polstrada la situazione della circolazione è ora tornata alla normalità.