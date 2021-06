Grottammare, scontro tra Tir sull’A14: due camionisti morti e un ferito

ASCOLI- Due morti e un ferito. È questo il drammatico bilancio del tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 12,30. sull’A14 nella zona di Grottammare. Lungo la corsia nord, al km 303 e per cause ancora da accertare si sono scontrati tre mezzi pesanti di cui uno è andato a fuoco a seguito dell’impatto.

Incidente e fiamme in A14, chiuso il tratto tra San Benedetto e Grottammare

Sul posto ambulanze e vigili del fuoco, oltre a pattuglie della Polstrada. Il bilancio dello schianto è grave: al momento due persone hanno perso la vita ed un’altra è rimasta ferita gravemente e trasportata d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette.

Il tratto autostradale tra San Benedetto e Grottammare, come già accaduto più volte nel recente passato, è stato chiuso al traffico. Al casello A14 di San Benedetto, si sono formate code per almeno 4 km. E tutto questo sta provocando notevoli ripercussioni anche sulla viabilità cittadina locale.

La società Auostrade consiglia gli utenti provenienti da sud di anticipare l’uscita allo svincolo precedente, quello della Val Vibrata, in Abruzzo. L’ennesima tragedia sta generando già nuove e forti polemiche a livello sociale e politico.

Da anni ormai associazioni, imprese ed amministratori pubblici chiedono che si proceda ad un ammodernamento del tratto sud marchigiano dell’autostrada, diventato sempre più problematico e pericoloso soprattutto nella zona delle gallerie tra Grottammare e Pedaso. Cominciando dalla realizzazione della terza corsia, oltre che da opere di messa in sicurezza. Ma fino ad ora i progetti più rilevanti non sono mai stati avviati, anche per mancanza di certezze sui finanziamenti delle opere.

(notizia in aggiornamento)