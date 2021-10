Incendio in una palazzina di Pagliare del Tronto: pompieri salvano una donna

Il fatto avvenuto questa mattina in via Formale. Per l'anziana solo molta paura. Da stimare i danni provocati dal rogo, anche se sembrano ingenti

ASCOLI – Poteva essere una tragedia. Un incendio si è sviluppato questa mattina, 6 ottobre, in una palazzina di via Formale, a Pagliare del Tronto, comune di Spinetoli. Per cause ancora da chiarire, una scintilla ha fatto partire le fiamme da un locale che in passato ospitava un negozio. In poco tempo il fumo prodotto dal rogo ha invaso tutto lo stabile. Arrivando anche dove abita una donna anziana, che ha chiamato subito i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, che per prima cosa hanno prelevato e messo in salvo la donna. Poi hanno proceduto a circoscrivere l’incendio e infine a spegnerlo. Da stimare i danni provocati dal rogo, anche se sembrano ingenti. Per fortuna nessun problema per l’anziana che si trovava nell’abitazione colpita dalle fiamme. Per lei molta paura ma nessun conseguenza seria in seguito all’accaduto.