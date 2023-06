Incendio in un appartamento a San Benedetto: un’intera famiglia ‘salvata’ dal gatto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tragedia sfiorata, ieri 2 giugno, a San Benedetto del Tronto. Una lavastoviglie, infatti, in piena notte ha preso fuoco all’interno di un’abitazione in via del Tiziano. Essendo notte fonda, gli inquilini stavano dormendo ma è stato l’intervento del gatto a metterli in salvo. Grazie al miagolio dell’animale, i proprietari si sono svegliati e si sono accorti di quanto stava accadendo, riuscendo così a chiamare i vigili del fuoco e a salvarsi.

La ricostruzione

Probabilmente è stato un cortocircuito a provocare l’incendio. Una volta che gli inquilini dell’abitazione si sono accorti di quanto stava accadendo, con le fiamme che rischiavano di estendersi a tutta la casa, hanno cominciato a urlare. Il primo aiuto, così, è arrivato da un vicino il quale, armato di un estintore, ha cominciato a spegnere il rogo. Poi sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno ultimato l’opera, mettendo in salvo la famiglia. L’alloggio, successivamente, è stato dichiarato inagibile da parte degli stessi pompieri e gli inquilini sono stati fatti sgomberare. Una storia particolare, dunque, perché il miagolio del gatto è stato fondamentale a svegliare l’intera famiglia e fare in modo che si accorgessero di quanto stava accadendo. Altrimenti, le conseguenze sarebbero state sicuramente drammatiche.