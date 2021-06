CASTORANO – Incendio boschivo questo pomeriggio a Castorano, un piccolo borgo sulle colline della Vallata del Tronto, ad est di Ascoli. Per cause ancora da stabilire, in contrada Gaico hanno preso fuoco prima delle sterpaglie e poi rapidamente il rogo si è esteso al territorio circostante, coinvolgendo anche arbusti e piante.

Le fiamme hanno investito un’area agricola dove erano alcuni animali, che sono rimasti ustionati. Lambite anche alcune abitazioni del borgo, che però non hanno riportato danni. L’intervento di cinque squadre dei vigili del fuoco di Ascoli e della provincia, ha evitato che si arrivasse all’evacuazione delle case.

Intervento di un elicottero insieme ai vigili del fuoco

Sul posto anche un elicottero che ha lanciato acqua per spegnere l’incendio. Sono andati in fumo tre ettari di bosco, prima che gli operatori riuscissero a domare il rogo. Ora l’area è sotto controllo, ma con personale dei pompieri che resta in zona per evitare la ripresa di alcuni focolai.

Al momento non vengono segnalati feriti o residenti intossicati a causa del fumo prodotto dalle fiamme. Da stimare i danni provocati agli allevamenti e alle aziende agricole del paese. Le temperature superiori ai 34 gradi hanno di certo favorito l’estendersi dell’incendio, anche se non è chiaro se l’innesco sia stato provocato o sia stato spontaneo.