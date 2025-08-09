Incendio in un’azienda, paura nel Piceno

ASCOLI – Un incendio gravissimo si sta sviluppando nel Piceno. Precisamente lungo la vallata del Tronto. In fiamme l’Adriatica Bitumi. La nube di fumo nero densa sta minacciando anche alcune abitazioni. Sul posto si segnalano numerose squadre dei vigili del fuoco. Queste sono arrivate dai comandi di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Teramo.

I soccorsi

Intervenuto anche un elicottero, che ha effettuato diversi lanci mirati per contenere le fiamme. Il fronte dell’incendio è stato alimentato dalla forte ventilazione e dalla presenza di materiale infiammabile. Il rogo si è propagato rapidamente verso aree boschive e infrastrutture stradali, minacciando la viabilità tra il raccordo Ascoli-Mare e la Salaria. Tanta paura tra i residenti, che sono scesi in strada. La situazione, comunque, appare sotto controllo.