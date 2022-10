Incendio ad Ascoli, paura in contrada Faiano: minacciate le abitazioni

ASCOLI – Paura, ad Ascoli, per un incendio divampato nel pomeriggio a ridosso di via Faiano, all’altezza del bivio per la frazione di Bellavalle, nei pressi della collina del Sacro Cuore. Il rogo avrebbe interessato una zona ampia e sono in azione sette squadre dei vigili del fuoco, con complessivamente una dozzina di uomini e sette automezzi. Intervenuti anche i carabinieri, considerando il fatto che quell’are è molto vicina alla caserma di Ascoli, che si trova nel quartiere di Porta Cappuccina.

Lo spegnimento

Operativo anche l’elicottero ‘Drago’, che sta contribuendo allo spegnimento delle fiamme. Il velivolo, dei vigili del fuoco, è giunto direttamente dalla base di Pescara, facendo la spola con il piazzale dello stadio “Del Duca” dove i pompieri provvedono a riempire di continuo i vasconi per rifornire il serbatoio d’acqua dell’elicottero. Nelle vicinanze dell’area interessata dall’incendio ci sono delle abitazioni, ma per il momento non ci sarebbero stati sgomberi. Le forze dell’ordine stanno anche indagando per capire come si siano sviluppate le fiamme. Dietro all’incendio c’è l’ombra del dolo.