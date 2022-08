Ascoli, inaugurato il nuovo posto di Polizia presso l’ospedale Mazzoni

ASCOLI – In mattinata, alla presenza del questore Massimo Modeo e del direttore dell’Area Vasta 5 Dr. Massimo Esposito, è stato inaugurato il nuovo posto di Polizia presso l’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno. Negli ultimi anni, a causa dell’epidemia da Covid e delle conseguenti limitazioni sanitarie, la presenza della Polizia di Stato all’interno del presidio era stata forzatamente limitata all’attività strettamente necessaria. Con il progressivo ritorno alla normalità è sorta l’esigenza di ripristinare un punto di contatto diretto con operatori sanitari e rafforzare l’attività di prossimità della Polizia di Stato con gli utenti del presidio ospedaliero.

In sinergia con l’Area Vasta 5 è stata individuata ed attrezzata la nuova sede dell’Ufficio che ora è adiacente all’ingresso principale e quindi facilmente accessibile dall’utenza. L’ufficio, oltre a continuare l’attività istituzionale di raccordo tra il servizio medico e le forze dell’ordine, è a disposizione degli utenti della struttura sanitaria per informazioni, esposti, denunce o qualunque ulteriore necessità in relazione alle funzioni istituzionali della Polizia di stato.