Imprese della Valle del Tronto e del Piceno senza sgravi contributivi, Sabatini: «Inaccettabile»

«La scelta di escludere dagli sgravi contributivi le aree di crisi delle Marche è inaccettabile perché territori ed economie omogenee vanno trattate allo stesso modo a prescindere dalla regione di appartenenza». Il presidente della Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, prende posizione contro il mancato inserimento dell’area di crisi industriale complessa della Valle del Tronto-Piceno e dei distretti del calzaturiero e della pelletteria Fermano-Maceratese tra quelle per le quali il governo ha previsto una decontribuzione fino al 2029, anche per i rapporti di lavoro in corso. «Si tratta di aree con imprese ad alta intensità di lavoro – aggiunge – che risentono ormai di una crisi strutturale decennale. Senza contare che l’esecutivo si accinge anche a inserire un cavillo legato alla sede di lavoro e non a quella legale dell’azienda: è una beffa, perché si tratta di un’ulteriore forma di penalizzazione per i nostri imprenditori».

Gino Sabatini, presidente Camera di Commercio Marche

Secondo Sabatini, «la politica non può chiudere gli occhi e fare scelte incoerenti: il ragionamento deve essere semplice e problemi simili vanno trattati con le stesse ricette. Non è possibile trovare soluzioni semplicemente tirando una linea geografica». E ggiunge: «Gli imprenditori marchigiani non vogliono i sussidi – dice ancora il presidente camerale – ma nemmeno vogliono essere penalizzati da misure che favoriscono le aziende che operano in territori limitrofi e che, in diversi casi, hanno la stessa specializzazione produttiva o hanno problemi di competitività analoghi» .

Ma Sabatini evidenzia un ulteriore vantaggio se le province del centro-sud delle Marche fossero inserite tra le aree che beneficeranno della decontribuzione: «Oltre a scongiurare la concorrenza tra aree omogenee, aiuterebbe a risolvere la piaga dell’economia sommersa. Ascoli Piceno, ad esempio, è la provincia marchigiana con il più elevato numero di lavoratori irregolari: gli sconti favorirebbero una progressiva e necessaria riemersione».