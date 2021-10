Ascoli, l’imprenditore Simone Mariani nominato marchigiano dell’anno

ASCOLI – Riconoscimento di prestigio per un imprenditore ascolano. Simone Mariani, amministratore delegato del Gruppo Sabelli, è stato nominato infatti marchigiano dell’anno. Venerdì prossimo, presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica a Mariani verrà conferito il 25esimo premio istituzionale “Picus del Ver Sacrum“, riconoscimento che il Centro Studi Marche attribuisce a quei marchigiani che si sono distinti in diversi ambiti della comunità regionale, dall’arte alla medicina, dal giornalismo fino, appunto, al mondo economico. Un evento importante, quello del premio che verrà trasmesso in diretta dal canale Youtube di Palazzo Madama.

Impresa con riflessi sulla società

Sorpreso e soddisfatto per la notizia, il 44 enne imprenditore piceno alla guida del gruppo lattiero-caseario commenta così la nomina: «Nell’affrontare ogni giorno decine di decisioni per l’interesse delle persone che collaborano al raggiungimento di ambiziosi obbiettivi imprenditoriali, spesso non ci si rende conto dei grandi riflessi esterni che la propria attività ha sulla società circostante. Eppure questi momenti sono significativi proprio perché ci riportano a terra quel tanto che basta per soffermarsi ad apprezzare i sacrifici affrontati».

Per Sabelli acquisizioni in Veneto e Liguria

Il gruppo Sabelli negli ultimi 5 anni ha più che raddoppiato fatturato, portandolo a 200 milioni di euro e dando lavoro a 550 persone. Dopo l’espansione all’estero, l’azienda di Mariani – nipote del fondatore Archimede Sabelli, recentemente scomparso – ha attuato acquisizioni in Veneto e in Liguria con il rilancio dei marchi Natura Sincera e Caseificio Val D’Aveto.

Il mercato premia il lavoro

In occasione poi del traguardo dei 100 anni dell’impresa, Sabelli ha promosso un’importante operazione di rebranding, il consolidamento sui mass media e l’esordio televisivo con degli spot promozionali .«Abbiamo ancora voglia di guardare oltre – dichiara ancora Mariani – perché il mercato premia il nostro lavoro e quello che per molti potrebbe sembrare già il coronamento di un sogno per noi è uno step intermedio verso nuovi e più ambiziosi obiettivi. Ottenere questo riconoscimento, già conferito ad illustrissimi marchigiani che mi hanno preceduto e che seguiranno, è motivo di estremo orgoglio e spero anche di ispirazione per i tanti colleghi imprenditori marchigiani che sono maestri nel coniugare tradizione ed innovazione nel campo manifatturiero».