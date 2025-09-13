Imprenditore morto a Monteprandone, la Procura apre un’inchiesta

ASCOLI – La Procura di Ascoli ha aperto un’inchiesta sulla morte improvvisa di Mauro Marzetti a Monteprandone. Il 51enne era conosciuto da tutti come ‘Matorra’. Un atto dovuto per chiarire le cause del decesso. Una morte, la sua, che ha scosso profondamente la comunità di Centobuchi e dell’intero territorio. L’uomo è stato trovato privo di vita nel suo letto lunedì scorso. Ciò dopo essere rientrato a casa in seguito a una serata trascorsa con degli amici.

La ricostruzione

Nonostante i tentativi di soccorso, il malore non gli ha lasciato scampo. A far scattare i sospetti è stato il medico di base, che ha segnalato alcuni elementi anomali. Da qui la decisione della magistratura di ipotizzare i reati di omicidio colposo e omissione di soccorso. Pertanto sono stati disposti l’autopsia e gli esami tossicologici. Nel frattempo i carabinieri hanno già ascoltato diverse persone, nel tentativo di ricostruire con precisione le ultime ore di vita del 51enne.