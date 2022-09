Impianti sportivi, ad Ascoli al via il restyling di tutte le strutture

ASCOLI – Riparte il mondo dello sport nel capoluogo piceno. Dopo gli ultimi anni difficili alle prese con la pandemia e l’emergenza sanitaria, si torna in pista. E tante sono le novità in arrivo all’ombra delle cento torri. Già operativo il nuovo campo da calcio di Monticelli che vivrà ad ottobre una grande inaugurazione.

Gli interventi

Ma la notizia più importante riguarda il camposcuola di Ascoli: grazie ai fondi Pnrr, dopo ben 40 anni, il Bracciolani, storico impianto sportivo nel quartiere di Porta Maggiore, vedrà una nuova luce con interventi di valore. «Stiamo sempre più lavorando sull’impiantistica sportiva – conferma l’assessore comunale Nico Stallone -. Il campo di Monticelli è ovviamente la novità di quest’anno e i campionati si stanno già disputando proprio su quel terreno di gioco. Per noi è stata una bella soddisfazione essere riusciti a consegnare un campo così bello e funzionale a un quartiere popoloso. Il prossimo passo sarà riqualificare il camposcuola, che dopo 40 anni verrà ristrutturato. Verrà rifatta anche la pista di atletica, per la gioia di tutti gli appassionati di atletica leggera». Novità anche per baseball, softball e per il campo di Monterocco. «Stiamo lavorando alla creazione di un nuovo campo da rugby e un nuovo campo da baseball – prosegue Stallone -. Sul mondo delle arti marziali eravamo già intervenuti e a breve partiranno i lavori anche al campo di Monterocco».