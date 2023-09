Il Pd fa squadra: «A14, sanità e Parco Marino le priorità per il Piceno»

Il segretario provinciale Francesco Ameli fa il punto, nel centrosinistra, dopo la Festa dell'Unità andata in scena a Grottammare

ASCOLI – Il Partito Democratico, nel Piceno, è pronto per le elezioni che, nella primavera del 2024, riguarderanno numerosi comuni della provincia. La forza di centrosinistra, infatti, nei giorni scorsi ha avuto la possibilità di fare il punto della situazione sui principali argomenti che riguardano il territorio, in occasione della ‘Festa dell’Unità’ andata in scena a Grottammare e alla quale, tra gli altri, ha preso parte anche Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna ma soprattutto, dal marzo scorso, direttore del Pd.

La riflessione

«Per la prima volta il Pd ha riunito tutti i segretari della costa ed aperto una discussione comune sui temi che li accomunano a partire da infrastrutture, ambiente, turismo e sanità – conferma Francesco Ameli, segretario provinciale dello stesso Partito Democratico -. Troppo spesso ogni circolo si è mosso su un tema territoriale senza coordinamento. È stato lanciato il primo seme. In particolare, ne è nata l’esigenza di un confronto tra il Pd ed i promotori del Parco Marini. Già nei prossimi giorni avvieremo questo percorso grazie ai nuovi referenti tematici provinciali. È stata fatta anche un’analisi sulle infrastrutture in un’ottica provinciale, partendo dall’arretramento dell’A14 che è ancora carta bianca, passando con un focus sulla Mezzina sulla quale la Provincia ha perso 11 milioni di euro e che, come abbiamo ribadito, devono essere recuperati e devono essere individuate le responsabilità e le successive azioni necessarie senza ‘distrazione’ di sorta».

Gli altri argomenti

«Tutti i temi, compreso quello del turismo, sono stati accomunati da una visione: quella della sostenibilità – prosegue Ameli -. È su questo che il Pd Piceno nei prossimi mesi avvierà anche un’iniziativa politica di confronto: il Piceno sostenibile sarà uno dei nostri obiettivi di visione. Anche il tema della sanità è stato all’ordine del giorno: un servizio che deve essere riconosciuto a tutta la comunità a prescindere da dove si abita. Questo è un ragionamento che le destre fanno fatica a sostenere, ma noi ne siamo estremamente convinti. È così che intendo la politica: confronto e condivisione di progetti ed ideali. Un grazie particolare alla segretaria Alessandra Biocca, al vicesegretario Attilio Bellini, Umberto Pulcini, Stefano Novelli e a tutte le volontarie e volontari che hanno reso possibile la realizzazione di questa tre giorni. E auguri di pronta guarigione al sindaco di Grottammare Alex Rocchi che nonostante l’incidente avuto ha voluto comunque portare i suoi saluti alla festa».