Il ministro Roccella ad Ascoli: «Sostenere le famiglie, priorità del nostro Governo»

ASCOLI – Il ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, Eugenia Roccella, ieri sera ha fatto visita ad Ascoli per presentare il suo romanzo intitolato ‘Una famiglia radicale’. L’incontro è avvenuto nella suggestiva cornice rappresentata dal teatro Filarmonici, in presenza del sindaco Marco Fioravanti, gran parte dell’amministrazione comunale, il senatore Guido Castelli, la deputata Giorgia Latini e l’altra deputata picena Lucia Albano. Ovviamente, tanti i cittadini che hanno preso parte all’appuntamento, durante il quale è stata presentata anche l’edizione 2023 della ‘Settimana della Famiglia’, promossa dal Comune.

L’intervento

Il ministro Roccella, in apertura del suo intervento, ha elogiato la città. «Ascoli è bellissima e, in quanto tale, va valorizzata al meglio – ha spiegato l’esponente del Governo -. Questa zona, come tante altre, deve contrastare lo spopolamento, mettendo in campo tutte le risorse che ha disposizione. Per quanto riguarda il mio libro, sono felice di presentarlo qui proprio in concomitanza con l’avvio della ‘Settimana della Famiglia’. Nei confronti della famiglia e della natalità, infatti, c’è bisogno di uno sforzo collettivo. Come Governo possiamo fare molto, anche se tanto è stato già fatto. Ad esempio, abbiamo aumentato l’assegno unico per il primo figlio e dal terzo in poi, lasciando la maggiorazione forfettaria per il quarto. Sulle politiche a favore della famiglia abbiamo investito oltre un miliardo e mezzo e continueremo a spenderci molto in tal senso».

L’evento

Per quanto riguarda la ‘Settimana della Famiglia’, si tratta di un evento promosso dall’assessorato ai servizi sociali guidato dall’assessore Massimiliano Brugni, anch’egli ovviamente presente all’incontro con il ministro Eugenia Roccella. Quest’anno, la rassegna è stata intitolata ‘Pronti alle nuove sfide’ e proporrà una cinquantina di appuntamenti dal 20 al 28 maggio. Dallo sport alla cultura, dal teatro alla convegnistica, saranno davvero tante le occasioni di incontro durante la kermesse. Il programma completo è stato pubblicato sul sito internet del Comune di Ascoli, ma a spiccare sono soprattutto alcune iniziative. Il 22 maggio, ad esempio, nella mattinata ci sarà una passeggiata in centro per i bambini dell’asilo insieme ai loro genitori, mentre il giorno successivo verrà promosso un picnic insieme ai nonni. E poi tornei sportivi, incontri con psicologi e psicoterapeuti, ma anche escursioni e laboratori per una settimana assolutamente da vivere a 360 gradi.