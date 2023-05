Il Genoa festeggia il ritorno in Serie A, Ascoli ancora nei playoff

ASCOLI – Nella terzultima giornata di Serie B arriva anche il secondo verdetto del campionato: il Genoa conquista la promozione in Serie A, dopo aver battuto 2-1 l’Ascoli, a Marassi, e si aggiunge al già promosso Frosinone. È questo il risultato più eclatante del 36esimo turno nel torneo cadetto, mentre in coda il Benevento è praticamente retrocesso, anche se per l’aritmetica bisognerà aspettare il risultato del Brescia, in campo domani a Parma.

I risultati

Il terzultimo turno di campionato si è aperto ieri sera, con la roboante vittoria del Cagliari a Perugia: uno 0-5 che non ammette repliche, arrivato grazie alla doppietta di Lapadula, il gol di Azzi, quello di Mancosu da centrocampo e la rete di Kourfalidis. Oggi, invece, il colpaccio è stato quello del Genoa, che in casa batte 2-1 l’Ascoli e sale in serie A dopo un solo anno di purgatorio. Per i liguri in rete Bani e Badelj, prima del gol bianconero di Marsura. Il Sudtirol espugna il campo della Ternana, per 1-0, con la firma di Curto. La doppietta di Strelec consente alla Reggina di battere in casa 2-1 il Como, in rete con Cutrone. Finisce 1-1 tra Cosenza e Venezia: Pohjanpalo per gli ospiti, pari locale di D’Urso. Stesso risultato, 1-1, tra Modena e Bari, con i gol di Ricci per i pugliesi e Diaw per gli emiliani. Rimonta del Cittadella, che vince tra le mura amiche per 3-1 contro il Benevento grazie ai gol di Vita, Maistrello e Carriero. Il Frosinone espugna Pisa per 3-1: all’iniziale vantaggio toscano di Gliozzi replicano i ciociari con una autorete di Rus e i gol di Borrelli e Caso. In corso il match tra Palermo e Spal, domani il posticipo tra Parma e Brescia.

La classifica

Questa la classifica aggiornata a due gare dalla fine della stagione regolare in Serie B: Frosinone 74; Genoa 70; Bari 62; Sudtirol 57; Cagliari 54; Parma 51; Ascoli, Pisa, Venezia 46; Palermo, Reggina, Modena 45; Como, Ternana 43; Cittadella 41; Cosenza 39; Brescia 38; Perugia 36; Spal 35; Benevento 32.