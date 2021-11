Alla guida con alcool in corpo quattro volte superiore alla norma: fermato dai carabinieri di Ascoli

ASCOLI – Aveva l’alcool nel sangue quattro volte superiore ai limiti di legge. Si tratta di un automobilista di 35 anni di Montegallo, paese dei Monti Sibillini che è stato fermato dai carabinieri di Ascoli nel corso di un controllo. Sottoposto al test dell’etilometro, i militari dell’Arma hanno scoperto che l’uomo aveva alzato il gomito, mettendosi alla guida della sua vettura in stato di ebbrezza e con grande rischio per sè e per gli altri. I risultati del test hanno dato un esito chiaro: limiti di alcool superati di quattro volte.

Così al 35enne è stata ritirata la patente e sequestrata l’auto. Con il loro intervento i carabinieri di Ascoli hanno svolto appieno il compito di garantire la sicurezza anche stradale, ai cittadini e agli automobilisti del territorio piceno.