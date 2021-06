Grottammare, la viabilità torna regolare dopo l’incidente in A14 che ha causato due morti

ASCOLI – La viabilità sta tornando alla normalità nell’area di San Benedetto. E questo sia lungo il tratto autostradale interessato ieri, 28 giugno, dal devastante incendio verificatosi al km 303 nel comune di Grottammare, che sia lungo la Statale 16 adriatica.

Incidente in A14, tre tir coinvolti: rimossi i mezzi incidentati

Lo assicurano la Polstrada e la polizia municipale sambenedettese, che tengono monitorata la situazione. I vigili del fuoco, lavorando fino a tarda notte hanno rimosso dalla carreggiata gli autotreni e i camion andati distrutti dopo il tamponamento che ha causato due morti, liberando il transito. L’ingresso sull’A14 è possibile sia al casello di Grottammare che a quello di San Benedetto, 8 km più a sud. «Si transita nella zona con alcuni rallentamenti, dovuti alle deviazioni che interessano quel tratto per i lavori in corso – spiegano dalla Polstrada – ma nulla di più».

Ieri i mezzi pesanti erano stati costretti ad uscire dall’autostrada ed immettersi sulla Statale 16 per compiere l’unico percorso alternativo lungo la costa picena. Questo ha provocato code e rallentamenti che hanno interessato per tutta la giornata l’intero tratto cittadino della Statale adriatica, congestionando una parte della viabilità tra San Benedetto e Grottammare. Tanto che la Protezione civile è intervenuta per distribuire acqua agli automobilisti che procedevano a passo d’uomo, sotto il sole cocente di questi giorni.

Transito regolare sulla Statale 16

Ma secondo la Polizia municipale locale, il transito di auto di residenti e turisti è stato sempre possibile sul lungomare e nella viabilità alternativa, a cominciare dall’asse centrale di Viale De Gasperi. La coda chilometrica sulla Statale 16 si è andata via via riducendo nel corso delle ore notturne. Fino a tornare alla normalità questa mattina (29 giugno), sebbene con l’intensità ordinaria di una giornata d’estate. C’è solo da sperare che altri incidenti gravi come quelli di ieri non si ripetano più. Perchè le condizioni infrastrutturali del tratto locale dell’A14 non sono mutate.