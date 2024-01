A Grottammare tutti in piazza per la discesa della Befana

Tanti i regali per tutti i bambini e le bambine che attendono l’arrivo della Befana ai piedi del campanile di San Pio V

GROTTAMMARE – Tanti i regali per tutti i bambini e le bambine che aspetteranno l’arrivo della Befana ai piedi del campanile di San Pio V, venerdì 5 gennaio dalle ore 17. Per celebrare l’Epifania 2024, gli attori acrobati della Compagnia dei Folli tornano a Grottammare per dare vita allo spettacolo “I colori della Befana”.

Nell’attesa della vecchina, la Compagnia dei Folli intratterrà il pubblico con spettacoli di trampolieri, mangiafuoco, acrobati e danzatori sospesi nelle suggestive atmosfere dei fuochi d’artificio. La Befana si calerà come sempre dal punto più alto del campanile cittadino per consegnare omaggi a tutti i bambini presenti. La partecipazione è gratuita.

Per la chiusura delle festività natalizie, il calendario grottammarese propone il 6 gennaio l’ultima rappresentazione del Presepe vivente (Parco ciclistico “Daniela Calise”, ore 16.30-18.30); il 7 gennaio, lo spettacolo “Befana Cabaret”, che chiude la stagione teatrale per bambini e famiglie “Natale a Teatro” (Teatro delle Energie, ore 17).