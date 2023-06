Grottammare, tragico schianto in A14: due morti e un ferito grave

Un'auto ha urtato violentemente un tir in sosta. Immediati i soccorsi ma per i due passeggeri non c'è stato nulla da fare. Conducente trasportato d'urgenza a Torrette

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato tragico nel Piceno. All’alba, infatti, poco dopo le 5, si è verificato uno schianto fatale lungo l’autostrada A14, tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, in direzione sud. Due persone sono morte e un’altra è rimasta gravemente ferita dopo che l’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro un tir in sosta. Il veicolo, una Fiat Punto con a bordo una famiglia polacca, per cause in corso di accertamento, si è letteralmente infilato sotto un camion fermo. Immediati i soccorsi. Ad avere la peggio sono stati due passeggeri deceduti sul colpo, mentre il conducente del veicolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona. Per estrarre o corpi dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre dei rilievi si sta occupando la Polizia stradale della sottosezione di Porto San Giorgio.