Grottammare, torna nelle piazze il “Carnevale dei bambini”

GROTTAMMARE – Il Carnevale dei Bambini raggiunge quota “39” e torna nelle piazze della città, con tre giorni di intrattenimento gratuito. L’organizzazione della sfilata dei gruppi mascherati e degli eventi è già partita da alcune settimane: al tavolo di coordinamento, Comune, scuole (Ic Leopardi e Virgo Lauretana) e comitato genitori hanno già posto le basi per quella che già si preannuncia un’edizione dai numeri importanti.

Il Carnevale dei Bambini 2023 sarà ispirato al mondo della letteratura. «I gruppi sono stati invitati a realizzare costumi dedicate alla lettura e ai libri – annuncia la consigliera delegata alle Politiche giovanili, Martina Sciarroni – I genitori si sono già attivati nella realizzazione delle maschere. L’adesione a questa edizione si preannuncia molto alta».

Alla tradizione dei costumi fatti a mano, Grottammare abbina da sempre il tema del riciclo, come ricordano gli organizzatori nella lettera inviata alle famiglie: «Il Carnevale dei bambini e delle famiglie è ormai alle porte. Nelle scorse settimane hanno avuto luogo le riunioni preliminari di coordinamento con il comitato genitori, vero protagonista e motore da anni del nostro Carnevale, le istituzioni scolastiche del territorio e l’amministrazione comunale, durante le quali è stato possibile confrontarsi e decidere insieme gli aspetti peculiari della manifestazione. Vi invitiamo a realizzare i costumi seguendo la logica del risparmio e del riciclo, all’insegna della libera creatività (potranno essere usati sacchetti, carte di vario tipo, vecchi vestiti, scatoloni, ecc), ferma restando la possibilità di ciascun gruppo di scegliere le modalità di realizzazione delle maschere», si legge.

Dopo due edizioni affidate esclusivamente ai social, con i caroselli virtuali delle mascherine impossibilitate a sfilare a causa dell’emergenza sanitaria, il Carnevale di Grottammare tornerà all’aperto già il Giovedì grasso, 16 febbraio, in piazza Carducci (ore 15.30), dove si svolgerà una festa con animazione e giochi durante la quale saranno presentati i gruppi mascherati.

Una piccola anticipazione di quello che accadrà domenica 19 febbraio, giorno della sfilata dei gruppi mascherati per le vie del centro (piazza Fazzini e corso Mazzini), preceduta dal ritrovo di tutti i partecipanti in piazza San Pio V (dalle 14.30).

Per la festa finale del Martedì grasso, il pomeriggio del 21 febbraio si svolgerà in piazza Fazzini (ore 15.30), con animazione, musica, giochi, gonfiabili e tanto altro. In caso di meteo avverso, la sfilata sarà rinviata a martedì 21. L’intrattenimento è gratuito e aperto a tutti.