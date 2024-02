Grottammare, tamponamento tra camion in autostrada in galleria: un autista in ospedale

GROTTAMMARE – Incidente in galleria in autostrada con due camion coinvolti. Con tanto di rotoli di carta sbalzati in strada.

È successo a Grottammare, lungo l’A14, al chilometro 302 + 250, all’interno della galleria San Francesco, corsia nord. Due autotreni e una macchina sono stati coinvolti in un tamponamento. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto, poco prima delle 15.

Uno dei due mezzi pesanti trasportava rotoli di carta del peso di 23 quintali ognuno, due dei quali sono finiti sulla carreggiata. Dopo aver messo in sicurezza i mezzi e l’intera zona incidentale durante le operazioni di recupero dei mezzi e del carico, i vigili del fuoco hanno scortato uno degli autotreni fino all’uscita dell’autostrada.

Un autista è stato trasportato in ospedale. Sul posto anche Polizia autostradale, 118 e personale del soccorso stradale.