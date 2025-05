A Grottammare taglio del nastro per ViaVai, concessionaria Domina specializzata nel marchio Mazda – VIDEO

GROTTAMMARE – Il gruppo Domina Spa, attivo dal 1998 nella regione Marche, espande la sua presenza sul territorio con un nuovo punto vendita a Grottammare specializzato nella vendita di veicoli Mazda.

Giovedì pomeriggio 22 maggio, al taglio del nastro, retto dalle bellissime modelle Ester e Noemi a suggellare il binomio di fascino tra donne e motori, non sono voluti mancare il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi con il comandante della polizia locale Stefano Proietti; il sindaco di Montedinove Antonio Del Duca, il vice sindaco di San Benedetto del Tronto Tonino Capriotti con il consigliere comunale Paolo Canducci e il comandante della polizia locale Pietro D’Angeli, oltre al presidente della Bcc Banca del Piceno Sandro Donati. Nell’occasione, oltre al taglio del nastro, anche la benedizione dei locali e delle persone che ci lavoreranno.

«Il nostro gruppo parte da lontano, da Civitanova Marche nel 1981, una piccola concessionaria di auto Volkswagen e Audi che poi è cresciuta a tappe, con l’apertura della concessionaria Audi ad Ancona nel 1998, poi a Jesi nel 2003 e a Porto Sant’Elpidio – spiega l’Amministratore delegato di Domina Spa Paolo Giacchetti – l’ultimo marchio acquisito in ordine di tempo è Mazda, con una concessionaria in una zona dove non eravamo. Il gruppo è cresciuto, siamo 160 colleghi, un bel gruppo che opera su 10 sedi per un parco auto di oltre 4000 veicoli nuovi e altrettanti usati venduti all’anno. Un gran bel lavoro. In questa sede di Grottammare, territorio dove Domina non era presente, oltre alla vendita di auto marchio Mazda forniremo anche l’assistenza con l’officina al piano inferiore, per essere sempre più vicini ai clienti. Un ennesimo tassello importante nella nostra storia di sviluppo. Domina nasce come costola di ViaVai esclusivista Volkswagen e Audi».

Per Mazda Italia, presenti Luca Ceccherini (sales field operation manager) e Sara Camele (zone manager). La storia della Domina Spa come concessionaria di auto è un’evoluzione di successi che affonda le sue radici nella passione per l’automobilismo e nell’impegno di offrire al cliente la massima qualità e competenza. Nata nel 1998, ha fatto il suo ingresso nel mercato delle auto con l’intento di rappresentare il marchio Audi in esclusiva, tanto che nel 1998 proprio Audi ha scelto la Domina come suo partner ufficiale per il mercato italiano. Nel corso degli anni Domina ha anche abbracciato i brand Cupra e Seat, puntando sempre all’eccellenza.

L’inaugurazione del nuovo punto vendita a Grottammare specializzato nella vendita di veicoli Mazda

«La nostra azienda rappresenta una certezza, sia per la cura che abbiamo verso i clienti sia per i brand, che sono di qualità e di alto livello – aggiunge anche il direttore commerciale Domina Giuseppe Di Maio – ci tenevamo ad aprire un punto vendita qui a Grottammare per completare la copertura sul territorio e offrire ai nostri clienti la possibilità di acquistare un veicolo presso i nostri saloni».

Pioniera in Italia nello scommettere sui marchi di lusso e sulla specializzazione nella vendita di auto di alta gamma, Domina nel 2007 ha ottenuto l’autorizzazione a vendere un sogno: l’Audi R8, quella di IronMan, consolidando la concessionaria tra le più importanti del settore.

«Quando apre un’attività commerciale porta movimento e nuova economia, un motivo di vanto per la nostra città», dice soddisfatto il sindaco Alessandro Rocchi».

Ora con ViaVai il gruppo Domina si attesta sul mercato con una vasta gamma di veicoli Mazda.

«E dopo l’inaugurazione del punto vendita ViaVai Mazda di Grottammare, a proposito di eventi – dice Alessandra Lissona responsabile marketing Domina Spa – a settembre avremo la seconda edizione del Grand Tour delle Marche Raduno di Mazda Mx5, questo bellissimo modello che appassiona tanta gente e la avvicina al mondo dell’automotive. Vi aspettiamo numerosi!».