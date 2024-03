Paura a Grottammare: principio d’incendio a bordo di un pullman con 30 ragazzi

ASCOLI – Poco dopo le 16 di oggi, 5 marzo, i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto del Tronto sono Intervenuti in A14, al chilometro 304, direzione sud, per un principio d’incendio su di un pullman con una trentina di ragazzi a bordo. All’arrivo sul posto, con quest’ultimi già fuori dal mezzo, si provvedeva ad un controllo dell’autobus in cui non veniva rivenuto alcun incendio e dunque il fumo che si era sprigionato potrebbe essere riconducibile ad un guasto meccanico. In attesa dell’arrivo di un bus sostitutivo per il trasporto delle persone ci si disponeva con i mezzi a protezione dei giovani fermi in strada.

Sul posto la polizia autostradale di Porto San Giorgio.