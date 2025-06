Grottammare, nuove attrezzature per la palestra dell’istituto “Leopardi”

Sede dell’attività fisica degli studenti al mattino e punto di riferimento per numerose associazioni sportive nel pomeriggio, la palestra di via Toscanini a Grottammare potrà ora contare su attrezzature nuove e moderne

GROTTAMMARE – Ammonta a 20mila euro l’importo per le nuove attrezzature sportive destinate alle scuole. Il Comune rinnova così la palestra dell’istituto scolastico “Giacomo Leopardi”, preparando uno spazio sempre più accogliente, sicuro e funzionale per studenti e associazioni sportive. Il progetto è stato finanziato dalla Regione nell’ambito del bando “Misura 3: contributi per acquisti attrezzature sportive” (DGR 770/2024), che ha coperto il 75% della spesa prevista, pari a 15mila euro su un totale di 20.984.

È partita in questi giorni l’installazione delle nuove dotazioni, che prevede: canestri da basket omologati; porte e reti da calcio per uso scolastico e agonistico; un tabellone elettronico multifunzione; un tavolo da teqball, disciplina emergente che unisce calcio e ping pong; reti e pali per la pallavolo; altri materiali e dotazioni utili alla pratica sportiva quotidiana.

Sede dell’attività fisica degli studenti al mattino e punto di riferimento per numerose associazioni sportive nel pomeriggio, la palestra di via Toscanini potrà ora contare su attrezzature nuove e moderne e offrire un ambiente più accogliente e performante per tutti coloro che la frequentano, nell’ottica di consolidare il ruolo sociale e culturale dello sport, nonché di prevenzione per la salute, come conferma il consigliere delegato allo Sport, Nicolino Giannetti. «Questo intervento è il risultato di un lavoro sinergico tra Amministrazione e Ufficio Sport , nell’obiettivo comune di garantire ai ragazzi, alle scuole e alle associazioni uno spazio sempre più sicuro, moderno e funzionale. Lo sport è crescita, educazione e inclusione: investire in strutture adeguate significa investire in un futuro di qualità per la nostra comunità».

Il refettorio

Intanto, nell’adiacente edificio scolastico proseguono i lavori di realizzazione del refettorio, opere che interesseranno anche alcuni ambienti della sovrastante palestra. «Le opere strutturali e la predisposizione degli impianti sono completate – fa sapere l’architetto Bernardino Novelli del servizio Progettazione e Direzione Lavori – In queste settimane si procederà con le finiture: infissi, impianti e pavimentazione. È in corso anche l’iter per una variante, necessaria a risolvere eventuali infiltrazioni provenienti dagli ambienti doccia della palestra, che saranno risanati nell’ambito dello stesso intervento».