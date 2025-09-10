A Grottammare la mostra fotografica “Sorella Acqua”

GROTTAMMARE – La creazione di una coscienza sul valore dell’acqua per chi ne dispone. La garanzia di accesso a risorse idriche sicure per chi ne vive quotidianamente la mancanza. Questi sono gli ambiziosi obiettivi del World Water Day, la Giornata Mondiale dell’Acqua. Il Lions Club Seregno AID fa proprio questo mandato attraverso il potente strumento della fotografia e organizza annualmente dal 2017, in cooperazione con le Nazioni Unite attraverso UN Water, il concorso World Water Day Photo Contest, con l’intento di raccogliere fondi da destinare alle popolazioni bisognose di “Acqua per la Vita”.

Con il ricavato delle varie edizioni sono stati finanziati tre progetti umanitari di accesso all’acqua potabile: ‘Koom la viim’ (L’Acqua è vita) in Burkina Faso, ‘Drops of hope’ (Gocce di speranza) in Sierra Leone e ‘Koinonia’ (Apparteniamo gli uni agli altri) in Zambia.

L’esposizione fotografica itinerante presenta una selezione delle migliori immagini scelte dalla giuria, con l’obiettivo di dare voce a storie spesso dimenticate o sconosciute.

La mostra “Sorella Acqua”

Si tratta di un viaggio visivo intorno al mondo, dove ogni scatto esplora i molteplici aspetti dell’acqua come diritto fondamentale dell’umanità e come patrimonio da salvaguardare. Queste foto sono affiancate, in apparente contrasto, da immagini in B/N risalenti agli anni ’50 che sono parte di una Mostra curata dalla Ciip in occasione dei 70 anni della sua Fondazione.

Il Forum

Questa mostra, che inizia il 12 settembre e si chiude il 4 ottobre, è un’anteprima del Forum “Sorella Acqua” che si terrà al Palazzo Kursaal di Grottammare, venerdì 3 e sabato 4 ottobre.

Il Forum “Sorella Acqua” è promosso dal Circolo Legambiente Civico Verde Grottammare in collaborazione con Legambiente Marche, con il patrocinio del Comune di Grottammare, Assessorato alla Sostenibilità, con il patrocinio della Provincia di Ascoli Piceno, con il contributo della CIIP e della Fondazione Carisap. La mostra è stata acquisita grazie all’impegno e al tramite di Maurizio Capponi, ideatore dell’intero progetto, Project Manager e professionista della comunicazione e con una lunga esperienza come Presidente regionale e membro nazionale della TP – Tecnici Pubblicitari.

Un appuntamento che mette in dialogo linguaggi diversi – artistici, scientifici, spirituali, educativi – e costruisce una nuova narrazione collettiva dell’acqua come bene comune.

Il programma di “Sorella Acqua”, che coincide con gli 800 anni dalla nascita di San Francesco, prevede tre sessioni (venerdì 3 mattina e pomeriggio, sabato 4 mattino) con laboratori scolastici, interventi sull’arte, la storia, il clima, la natura, lo sport, la sacralità dell’acqua e momenti di confronto intersettoriale, con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini, imprese, scuole e istituzioni su un tema cruciale per il presente e il futuro dei territori.