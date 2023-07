Grottammare in lutto: malore fatale, Marco Mattioli muore a 40 anni

GROTTAMMARE – Un’altra morte, assurda e improvvisa, sconvolge il Piceno. Il borgo rivierasco di Grottammare, infatti, è in lutto per la prematura scomparsa di Marco Mattioli, conosciuto da tutti come Marco ‘Futre’. Domenica sera (2 luglio), poco prima delle mezzanotte, il 40enne è deceduto dopo essersi sentito male in un’abitazione a nord del centro abitato, lungo la strada che conduce al comune di Cupra Marittima.

La ricostruzione

A lanciare l’allarme è stata la moglie dell’uomo, la quale avrebbe riferito ai soccorritori di una caduta dallo scooter del marito mentre tornava a casa. I familiari hanno subito chiamato la centrale operativa del 118 ma il 40enne non ha avuto scampo. C’è ora da capire se le cause del decesso possano essere collegate a quanto accaduto nelle ore precedenti con lo scooter oppure, se la caduta sia stata dovuta a un precedente malore. Da una prima ricostruzione dei carabinieri l’incidente non sarebbe stato grave. Una vicenda che ha sconvolto non solo Grottammare, dove Marco era piuttosto conosciuto, ma tutto il Piceno. L’uomo lascia la moglie Morena e due figli di 9 e 4 anni.