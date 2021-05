Grottammare, nuovo incidente in galleria sull’A14: transito a rilento verso nord

ASCOLI – Grave incidente stradale questa mattina, 17 maggio, sull’A14 a Grottammare, all’interno della galleria Montesecco. Nello scontro, avvenuto in corsia nord sono rimaste coinvolti una vettura, un furgone ed un tir. Ancora da stabilire le cause dell’incidente, che ha comunque causato dei feriti. Sul posto si sono recati la Polizia Stradale e Vigili del Fuoco. Naturalmente il fatto ha provocato forti rallentamenti nel traffico veicolare in direzione di Ancona.

Nel tratto vicino al luogo dell’ennesimo impatto tra mezzi in transito, nella zona delle gallerie tra San Benedetto e Pedaso, sono in corso dei lavori. Proprio ieri erano state annunciate dalla Concessionaria le chiusure notturne al transito nella zona in questione, per consentire delle ispezioni alle gallerie locali. La decisione riguarda il tratto tra Grottammare e Pedaso, da mercoledi a sabato.

Non è chiaro al momento se il nuovo incidente di oggi modificherà il programma annunciato. Di certo i problemi del tratto marchigiano sud dell’A14 restano quelli di sempre. La realizzazione della terza corsia o interventi di ammodernamento dell’infrastruttura, richiesti a gran voce da imprese e amministratori pubblici, sembrano comunque indispensabili.