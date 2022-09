Grottammare, incendio in un deposito di monopattici elettrici

vGROTTAMMARE – Incendio in un capannone a Grottammare: intervengono le fiamme rosse. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, 6 settembre, intorno alle 6 circa, in via California per un incendio che ha coinvolto uno stabile usato come deposito per monopattini elettrici. Sul posto squadre provenienti dalla Centrale dei pompieri di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto con il supporto dell’autoscala.

I vigili hanno messo sotto controllo l’incendio, evitando il propagarsi delle fiamme hai capannoni adiacenti. Non si registrano persone coinvolte.