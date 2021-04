Grottammare, giovane trovato morto in casa

Ascoli- Tragedia della disperazione questa mattina a Grottammare. Un ragazzo di 29 anni di origine pakistana, è stato trovato morto nella sua abitazione, nel centro del paese. Forse il giovane si sarebbe tolto la vita impiccandosi in una stanza. Quando sul posto sono giunti i soccorsi, chiamati da alcuni vicini, non c’era più nulla da fare.

Richiedente asilo in Italia, il pakistano aveva moglie e figli in Pakistan. Ma sembra avesse chiesto da tempo di tornare in patria, senza riuscirci per via delle difficoltà legate al covid. Sembra comunque che nulla facesse pensare ad un gesto estremo, come quello che si è verificato oggi. Sono in corso comunque accertamenti e rilievi sul luogo della tragedia, da parte dei carabinieri della stazione locale.

Si deve ancora accertare l’esatta dinamica dell’episodio. Da rilevare che Grottammare è una cittadina storicamente molto solidale ed accogliente con gli stranieri, e quindi è ancora più difficile comprendere come questa vicenda drammatica possa essersi verificata.