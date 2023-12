Grottammare, le prendono fuoco i vestiti: 87enne gravemente ustionata

GROTTAMMARE – Momenti di paura, a Grottammare, nella riviera picena, per una donna di 87 anni che ieri è rimasta gravemente ustionata a causa di un incidente domestico. L’anziana, che da tempo versa in precarie condizioni di salute, vive in via Ponza e ha riportato appunto gravi conseguenze, tanto che è stata trasportata con urgenza all’ospedale di San Benedetto da parte del personale del 118 che è intervenuto a soccorrerla.

La vicenda

Secondo una prima ricostruzione, la donna potrebbe essersi ustionata, dalla testa al tronco, a seguito dell’incendio dei vestiti. Da stabilire però la dinamica di quanto accaduto, poiché l’anziana era sola nell’alloggio al momento dell’incidente e non è in grado di raccontare cosa è realmente avvenuto. Sul posto sono intervenuti ovviamente anche i vigili del fuoco di Ascoli per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’appartamento.