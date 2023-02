Grottammare festeggia i 100 anni di Fleride Petrelli

GROTTAMMARE – Festeggiamenti in casa Petrelli-Simonelli per i 100 anni di Fleride Petrelli. La prima centenaria del 2023 ha ricevuto la visita del sindaco Enrico Piergallini che, come vuole la tradizione riservata ai cittadini più longevi, le ha portato gli auguri della Città incisi in una tarda ricordo.

La signora Fleride è nata il 30 gennaio 1923 a Grottammare, dove ha sempre vissuto, fatta eccezione per gli anni 1940-41, quando ha dovuto allontanarsi dalla propria casa, sfollando ad Offida per sfuggire alle minacce del conflitto mondiale in corso.

Nonna di Chiara, Francesca e Valentina, figlie dell’unica figlia Maria Grazia e del genero Pietro, Fleride è anche la bisnonna di ben 6 pronipoti: Giorgio, Andrea, Giulia, Davide Lorenzo e Gaia.

Ad oggi la lista dei grottammaresi con oltre 95 anni di età è composta da 12 persone. A guidarla, Guerino P., classe 1917, 105 anni lo scorso aprile. In chiusura Stella L., 100 anni il prossimo marzo.