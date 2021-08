ASCOLI – Torna venerdi sera, 6 agosto a Grottammare «Fashion Mood» , la passerella di moda organizzata dalla Cna di Ascoli nella splendida location della piazza del Kursaal, sul lungomare cittadino. Capi d’abbigliamento, accessori, acconciature e tutte le migliori creazioni degli artigiani del Piceno, in una serata che promette d’essere speciale, nell’estate che si spera possa essere quella della ripresa economica e sociale. Una vetrina promozionale quella di Grottammare, ma anche una manifestazione con spettacoli ed esibizioni, che quest’anno sarà presentata da Marco Moscatelli, Cinzia Poli e Andrea Agresti.

E in quest’edizione, oltre alla qualità e all’originalità dei prodotti indossati da modelle e ragazze del posto, un’attenzione particolare sarà riservata al tema della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare. Temi su cui da anni Federmoda, aderente a Cna si impegna e che stanno assumendo negli ultimi tempi sempre maggior valore. Un motivo in più d’interesse per una kermesse che è il fiore all’occhiello estivo dell’associazione di imprese artigiane più grande dell’Ascolano, con oltre 2 mila associati.

Gli artigiani ci hanno creduto nonostante le difficoltà del periodo

«Nonostante le difficoltà degli ultimi due anni – spiega la nuova presidente provinciale Arianna Trillini, che è imprenditrice del settore moda – siamo giunti alla settima edizione di questa rassegna. Non solo l’organizzazione ci ha creduto sempre, ma anche e soprattutto tutte le aziende e i produttori che noi rappresentiamo. Essi saranno presenti in gran numero all’evento del 6 agosto e ci auguriamo che tutto l’impegno messo e la proposta che faremo saranno apprezzati dal pubblico presente».

Il valore aggiunto del sistema Cna

Per il sindaco di Grottammare Enrico Piergallini un’occasione in più per la sua cittadina di ospitare una manifestazione originale e di spessore artistico e produttivo, dopo la bella esperienza del festival «Cabaret amore mio» da poco terminato. Nel corso della presentazione di Fashion Mood, il presidente della Camera di commercio Gino Sabatini ha sottolineato l’importanza dell’evento promozionale, rimarcando il valore aggiunto che il sistema della Cna sa offrire in queste situazioni, continuando a progettare e lavorare anche in tempi pieni di incertezze per le imprese e tutta la società.