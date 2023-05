GROTTAMMARE – Crolla un albero tra via Cagliata e via Mascagni. Si lavora dalle prime ore della mattina (22 maggio) per ripristinare la sicurezza e, di conseguenza, la viabilità nel tratto della Sp Cuprese tra via Cagliata e via Mascagni. Intorno all’alba di oggi (22 maggio), infatti, è stato necessario interrompere il transito stradale della Provinciale a causa della caduta sulla carreggiata di una quercia, resa instabile dalle piogge dei giorni scorsi.

Successivamente alla rimozione dell’albero, le operazioni si sono concentrare sulla verifica della sicurezza dello stato di pericolosità della vegetazione circostante e l’eliminazione degli elementi a rischio di crollo, che sta avvenendo in queste ore.

Per limitare al massimo i disagi al transito veicolare, il Comando della polizia locale ha disposto una viabilità alternativa per raggiungere Ripatransone e la zona Monti. Alle attività di supporto della circolazione collaborano anche i volontari della Protezione civile comunale. «Si precisa che l’area in questione, seppur molto vicina, non rientra nel perimetro dei luoghi interessati fino a poche settimane fa dalle opere di riqualificazione e messa in sicurezza idrogeologica attuati all’interno della scarpata stradale compresa tra via Cilea un tratto della Cuprense», spiega l’amministrazione.