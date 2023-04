Grave incidente ad Ascoli: quattro feriti, bimba di tre anni soccorsa dall’eliambulanza

Coinvolti un mezzo dei vigili del fuoco e un'automobile. Lo schianto è avvenuto tra via Perugia e via Fabriano

ASCOLI – Un grave incidente, questa mattina, si è verificato ad Ascoli, nel popoloso quartiere di Porta Maggiore. Un mezzo dei vigili del fuoco si è schiantato contro un’automobile, all’incrocio tra via Perugia e via Fabriano. Il bilancio è di quattro persone rimaste ferite: tra queste anche una bambina di tre anni, che è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona.

La dinamica

Le cause dell’incidente sono ora al vaglio degli agenti della polizia locale di Ascoli, giunti sul posto per i rilievi di rito. In base a una prima ricostruzione, comunque, sembra che il pick up dei pompieri, che stava percorrendo la strada per raggiungere il luogo di un intervento, sia andato a sbattere contro un’Audi condotta da una donna di 55 anni, con a bordo la bambina di tre seduta sul seggiolino. L’urto è stato violentissimo. Sono scattati immediatamente i soccorsi e sul posto sono giunte le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118. A preoccupare maggiormente le condizioni della bimba, per la quale è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza atterrata pochi minuti dopo nell’aviosuperficie al Pennile di Sotto. Giunta all’ospedale di Torrette in codice rosso, la piccola è stata sottoposta ad accertamenti diagnostici e il suo quadro clinico viene costantemente monitorato dai medici del nosocomio anconetano. Sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Ascoli, invece, la donna che era alla guida dell’auto e due vigili del fuoco che sono rimasti feriti nello scontro.