ASCOLI – In pochi giorni ha già ottenuto migliaia di ascolti. Il nuovo brano del rapper ascolano Flavius, ‘Good Vibes’, è già una ‘bomba’. Stavolta il cantante piceno si è cimentato, con la consueta potenza espressiva, in una bellissima dichiarazione d’amore sorretta da note incalzanti e ritmate, capaci di accendere sentimenti vibranti e sensazioni.

Il pezzo

Un brano davvero radiofonico, ben strutturato e molto orecchiabile grazie alle sontuose sonorità pop. Nel nuovo pezzo il rapper, classe 1994, prova a scoprire nuovi orizzonti in uno stile che lo avvicina al Fedez dei tempi migliori: d’altra parte i due cantanti sono simili a livello umano e di sensibilità e, soprattutto se si parla di musica, entrambi hanno carattere e determinazione costante per questo lavoro.

Il messaggio

«Good Vibes è la mia prima canzone d’amore ed è rivolta a tutte quelle persone che credono in questo sentimento sotto ogni sua forma e in ogni piccolo gesto, anche nella gioia di regalare un sorriso – spiega Flavius -. Amatevi perché l’amore è l’unica via di fuga dalle sofferenze e spero che anche voi troverete la forza di amare nel testo di questa canzone».

La collaborazione

Lanciato sulle principali piattaforme e digital store, ‘Good Vibes’, realizzata anche con il mastering di Nacor Fischetti dei ‘La Rua’, sta già riscuotendo numerosi like e consensi. Tutto ciò a dimostrazione della solida caratura artistica di Flavius, che riesce sempre a coinvolgere il pubblico per la capacità di raccontare in modo sincero e originale emozioni ed esperienze, riuscendo a fare breccia nel cuore di chi ascolta.

L’ennesima soddisfazione

Fra l’altro, nelle ultime ore Flavius è diventato ufficialmente un artista distribuito da ‘Warner Music’, tra le più grandi e principali case discografiche della musica italiana e internazionale. «Sono felicissimo di entrare a far parte di questa famiglia con il nuovo brano – conferma l’artista, rivolgendosi poi ai suoi fan -. Non resta che darsi da fare. Ci vedremo in radio e nelle classifiche musicali nazionali. Continuate a seguirmi, perché questo traguardo è anche merito vostro. Dedico questo traguardo alla mia famiglia e a tutti gli amici che, fin da quando avevo tredici anni, mi hanno sempre detto di non mollare. Un ringraziamento va anche a Francesco Facchinetti, che con i suoi insegnamenti mi ha aperto una nuova visione nel mondo della musica».