Pioggia di gol in Serie B: l’Ascoli cade a Pisa, colpi esterni di Reggiana e Feralpisalò

ASCOLI – La Serie B non si ferma nemmeno a Natale. Nel sabato dell’antivigilia, infatti, è andata in scena la penultima giornata del girone di andata per quanto riguarda il campionato cadetto. Un turno, il 18esimo, caratterizzato da risultati eclatanti e soprattutto da una vera e propria pioggia di gol su tutti i campi. A spiccare sono soprattutto i colpi esterni del Brescia, della Feralpisalò e della Reggiana. Ma è bene procedere con ordine.

I risultati

A cominciare dal passo falso dell’Ascoli sul campo del Pisa. I bianconeri di mister Castori perdono 1-0, per il gol messo a segno dai toscani sul finire del primo tempo con Mlakar. Pirotecnico 3-3 tra Como e Palermo: Cutrone, Gabrielloni e Verdi in rete per i padroni di casa, mentre per i siciliani hanno timbrato il cartellino Di Francesco, Segre e Jensen. Pari per 2-2- tra Venezia e Lecco: Lepore porta avanti gli ospiti, prima della momentanea rimonta lagunare di Johnsen e Tessmann poi azzerata da Ionita. La Cremonese travolge il Modena per 4-0: reti di Collocolo, Pickel (doppietta) e Ghiglione. Bari e Cosenza, invece, non vanno oltre uno scialbo 0-0. Il Cittadella batte 4-1 in casa il Modena grazie ai gol di Carriero, Pittarello (doppietta) e Maistrello. Per gli emiliani rete inutile di Moro. Il Parma passa in svantaggio contro la Ternana (gol di Raimondo) ma poi rimonta e vince 3-1 con Man, Cyprien e Bernabè. Rimontona del Brescia, che all’intervallo è sotto per 2-0 a Catanzaro (reti di Ambrosino e Vandeputte), ma poi la vince 3-2 con i gol di Bjarnason, Bisoli e Bianchi. Stesso risultato per la Reggiana, che espugna per 3-2 il campo del Sudtirol con i gol di Bianco, Girma e Gondo. Per gli altoatesini reti di Masiello e Casiraghi. Infine, colpaccio della Feralpisalò, che vince 3-2 a Genova contro la Sampdoria: Bergonzi, Butic e Zennaro per gli ospiti, mentre per i blucerchiati inutili i gol di Esposito e Murru.

La classifica

Il campionato di Serie B, ora, tornerà in campo il 26 dicembre, nella giornata di Santo Stefano, con l’ultimo turno del girone di andata. Questa, intanto, la classifica aggiornata dopo 18 giornate, con tutte le squadre che hanno disputato tutte le partite: Parma 38; Venezia 34; Cremonese, Cittadella, Como 32; Catanzaro 30; Palermo 29; Modena 27; Brescia 25; Sampdoria, Bari 22; Cosenza, Pisa 21; Sudtirol, Reggiana 20; Ternana, Lecco 17; Ascoli, Spezia 16; Feralpisalò 13.