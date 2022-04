Per il Picchio, ora, la difficile trasferta sul campo del Monza, in programma mercoledì 6 aprile alle 19. I tifosi al settimo cielo

ASCOLI – Una prestazione mediocre. Ma un guizzo di Baschirotto, a cinque minuti dal termine, consente all’Ascoli di battere il fanalino di coda Pordenone e salire al settimo posto in classifica. Tre punti fondamentali per il Picchio, che a sei giornate dal termine resta in piena lotta per un posto ai playoff e si prepara al meglio per affrontare la trasferta di Monza, prevista per mercoledì sera 6 aprile alle 19.

La formazione

Mister Sottil deve fare a meno di diversi titolari, a causa del covid: Leali, Maistro, Quaranta, D’Orazio e Dionisi. Nel suo 4-3-1-2, il tecnico bianconero schiera Guarna in porta, all’esordio assoluto in stagione. In difesa, Botteghin e Bellusci sono i difensori centrali, sulle fasce agiscono Salvi e Falasco. A centrocampo, invece, insieme a Eramo, capitano di giornata, giocano titolari Saric e Caligara. Il trequartista è Ricci, che agisce alle spalle del tandem offensivo composto da Tsadjout e Iliev.

La partita

La prima chance è bianconera: al 10’ ci prova Ricci, ma il suo sinistro viene respinto in extremis da un difensore avversario. Poco dopo replica il Pordenone con la conclusione di Cambiaghi, neutralizzata da Guarna. Al 18’ contatto in area bianconera tra Botteghin e Di Serio, l’arbitro lascia proseguire dopo il check del Var. Al 20’ botta rasoterra da fuori col sinistro di Falasco che si perde a lato. Al 37’ tentativo di Iliev, ma il suo sinistro termina distante dalla porta ospite. Nella ripresa, Ascoli subito pericoloso al 4’: cross di Falasco, salta più in alto di tutti Tsadjout ma incorna a lato. Sottil toglie Saric ed Iliev, buttando dentro Collocolo e Bidaoui. Poco dopo entra anche Baschirotto ed è proprio lui a decidere il match al 40’, con un preciso colpo che batte il portiere Bindi sugli sviluppi di un calcio di punizione di Falasco. Un gol fondamentale, che fa letteralmente esplodere il Del Duca.

Gli altri risultati

Ecco gli altri risultati della 32esima giornata di campionato, in attesa dei match di domani: Cittadella-Ternana 1-2, Alessandria-Spal 2-2, Cremonese-Reggina 1-1, Cosenza-Parma 1-3, Lecce-Frosinone 1-0. E’ in corso Benevento-Pisa, cominciata alle 16.15. Domani, invece, alle 15.30 in campo Brescia-Vicenza, Como-Monza e Crotone-Perugia.

La classifica

Questa la classifica aggiornata nel campionato di serie B: Cremonese 60; Lecce 59; Pisa 58; Monza 57; Benevento, Brescia 54; Ascoli 52; Frosinone 51; Perugia 46; Cittadella, Ternana, Reggina 44; Parma 42; Como 41; Spal 33; Alessandria 26; Vicenza, Cosenza 24; Crotone 19; Pordenone 14.