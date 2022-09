Girandola di dirigenti scolastici ad Ascoli: in servizio due nuovi presidi

ASCOLI – Due nuovi dirigenti scolastici, da oggi, hanno cominciato a lavorare in altrettanti plessi ascolani. Si tratta di Lucia Vagnoni, nuova preside dell’istituto di istruzione superiore ‘Fermi-Sacconi-Ceci’, che ha preso il posto di Ado Evangelisti, e di Cinzia Pettinelli, che invece sostituisce Nadia Latini al liceo scientifico ‘Orsini-Licini’. La Pettinelli, fino a ieri, era a capo dell’istituto scolastico comprensivo ‘Don Giussani’ e, per guidare tale plesso, è stata scelta Francesca Camaiani.

Le emozioni

Una girandola di dirigenti, dunque, che si era resa necessaria. Al liceo scientifico, infatti, Nadia Latini è andata in pensione proprio da oggi. «Sono onorata per questo incarico che mi è stato assegnato e cercherò di svolgerlo nel migliore dei modi – spiega la nuova preside Cinzia Pettinelli -. Per tanti anni ho insegnato francese e inglese nelle scuole superiori, quindi non è la prima volta che mi trovo a contatto con studenti più grandi rispetto a quelli per cui ho lavorato nell’ultimo periodo. Continueremo su questo percorso positivo già avviato, consapevole del fatto che ci vorranno il massimo impegno e tanto senso di responsabilità». All’istituto di istruzione superiore ‘Fermi-Sacconi-Ceci’, invece, la Vagnoni sostituisce Ado Evangelisti. Quest’ultimo ha infatti accettato la proposta che gli era arrivata, qualche giorno fa, dall’associazione nazionale dei presidi e avrà un incarico a Roma per un anno. «Dispiace lasciare questa scuola – conferma Evangelisti -, ma per me accettare la proposta dell’associazione dei presidi rappresenta una bella occasione dal punto di vista professionale. Faccio il mio augurio alla nuova dirigente e chissà che magari tra un anno non possa tornare».