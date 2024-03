Giovanni Allevi torna ad Ascoli con un concerto a piazza del Popolo

ASCOLI – Il compositore e musicista ascolano Giovanni Allevi si esibirà nella sua città. E lo farà il prossimo 25 maggio, alle 21, con un concerto che si preannuncia memorabile. L’evento, a sorpresa, è stato annunciato questa mattina (giovedì 21 marzo) dal sindaco Marco Fioravanti durante una conferenza stampa che si è svolta in Comune, alla sala ‘De Carolis e Ferri’ di Palazzo Arengo, e rappresenterà di fatto il primo grande appuntamento del cartellone estivo ascolano per il 2024. Oltre al primo cittadino, all’incontro ha preso parte anche il maestro Allevi, seppur in videocollegamento.

I biglietti saranno in vendita, in anteprima esclusiva, alla biglietteria del teatro Ventidio Basso (in Piazza del Popolo) dalle ore 9.30 di domani (venerdì 22 marzo) alle ore 19.30 di sabato 23 marzo. A seguire, scatterà la vendita online su TicketOne. «Siamo felicissimi di poter riabbracciare il maestro, che ci teneva molto a tenere questo concerto ad Ascoli – ha spiegato Fioravanti -. In questi anni abbiamo tutti pregato per lui, perché gli vogliamo tanto bene. Ha dimostrato di essere un grande uomo, oltre che un grande artista, rappresentando un esempio per molti. Ho anche proposto il conferimento della cittadinanza onoraria al maestro Giovanni Allevi: ora la richiesta arriverà al consiglio comunale che si esprimerà a riguardo». Entusiasta anche lo stesso compositore: «Questo è il tour della mia rinascita, del passaggio dal buio verso la luce – ha commentato Allevi -. Già sento l’abbraccio del pubblico della mia città, che ho sempre portato nel cuore».