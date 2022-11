Anche i giovani fanno politica: ad Ascoli si insedia il consiglio comunale dei ragazzi

ASCOLI – Un organo che avrà il compito di confrontarsi con il mondo degli adulti per elaborare, insieme, delle proposte a favore delle scuole e dei giovani che vivono in città. Si tratta del consiglio comunale dei ragazzi, che si è insediato oggi ad Ascoli Piceno nel corso della cerimonia andata in scena nella suggestiva cornice rappresentata dal palazzo dei Capitani. Presente all’incontro anche il sindaco Marco Fioravanti, che si è congratulato con il ‘baby sindaco’ Giacomo Di Sabatino.

L’obiettivo

«Educhiamo i più giovani a diventare protagonisti consapevoli della nostra città, grazie a una bellissima e importante possibilità volta ad accrescere il proprio senso e impegno civico – ha commentato Fioravanti -. Un ringraziamento al sindaco uscente Melissa Ossini e un grande in bocca al lupo al nuovo sindaco Giacomo Di Sabatino, al vicesindaco Mattia Guidotti, al presidente del consiglio comunale Emma Sciamanna e a tutti gli assessori e consiglieri eletti tra i nostri ragazzi. Con questo organo ci sarà un confronto continuo, allo scopo di andare incontro alle esigenze dei più giovani e del mondo scolastico».

Il consiglio comunale dei ragazzi, infatti, si radunerà periodicamente, sempre al palazzo dei Capitani, studiando iniziative e proposte che poi verranno sottoposte anche al consiglio comunale ‘vero’, quello degli adulti.

La composizione

L’organo esecutivo è formato dai seguenti studenti: dal vicesindaco Mattia Guidotti e dagli assessori, all’istruzione Imrane Dahbi, alla cultura Iacopo Fabiani, allo sport Claudio Flaiani, all’ambiente Michele Silvestri, ai servizi sociali Giulia Rosa, agli eventi Francesca Tesca, al turismo Anita Seghetti, alla sicurezza Samuele Tempera. Il presidente del consiglio è Emma Sciamanna.

I consiglieri sono Luca Mannocchi, Sofia Travaglini, Lorenzo Lo Parco, Costanza Maria Narducci, Francesco Santori, Elisa Alluthaifi, Giulia Maddalena Pietas, Gregorio Ciotti, Francesco Feliciani, Sofia Valerii, Cecilia Mattei, Giulia Sofia Valeri, Christian Capriotti, Emanuele Giordani, Veronica Ameli, Damiano Luciani, Giulia Corradetti, Mia Corradetti, Edoardo Bachetti, Viola Bianchi, Emma Romanucci, Matteo Cittadini Bellini, Riccardo Rebai, Serena Macciolli, Viola D’Auria, Emma Mancini, Jacopo Natalini, Lavinia Pica, Cecilia Pierantozzi, Lorenzo Stipa e Diana Maria Carabet.