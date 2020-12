Il giovane si era rifornito di droga ad Alba Adriatica,nel vicino Abruzzo. In casa nascondeva lo stupefacente e il materiale per il confezionamento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Ap).- Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dalla Polizia di San Benedetto perché sorpreso a rifornirsi di droga per la sua attività di spaccio sulla piazza locale. Gli agenti lo hanno seguito sabato scorso mentre con la sua moto si è diretto ad Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Il giovane è entrato in una abitazione e poco dopo ne è uscito con dei pacchetti, per tornare a San Benedetto.

Gli agenti lo hanno bloccato in strada mentre si trovava ancora in Abruzzo, a Martinsicuro. Il 24enne vistosi scoperto, ha abbandonato la moto ed ha tentato la fuga. Ma è stato poi raggiunto e fermato. Sul suo mezzo i poliziotti hanno trovato alcune buste contenenti 400 grammi di hashish.

È seguita una perquisizione domiciliare nella casa sambenedettese dove abita il ragazzo. Qui gli agenti del Commissariato hanno trovato 900 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Tutta la droga, che secondo la Polizia avrebbe fruttato 20 mila euro, è stata sequestrata. Il giovane spacciatore è stato posto agli arresti domiciliari.