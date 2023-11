Giovane picchiato in strada in pieno giorno: aggressione choc nel Piceno

Su quanto accaduto stanno indagando le forze dell'ordine. I responsabili, due persone, sono poi fuggiti in moto

ASCOLI – Un vero e proprio agguato, quello che si è verificato ieri (lunedì 30 ottobre) nel Piceno. Vittima un 23enne che, a Pagliare del Tronto, lungo la vallata, è stato aggredito da due persone che poi sono fuggite a bordo di una moto. Sulla vicenda stanno indagando le forze dell’ordine e non sono ancora chiari i motivi che hanno causato l’atto di violenza. Il tutto, tra l’altro, è avvenuto in pieno giorno, mentre il giovane stava tornando a casa dopo una mattinata di lavoro.

La vicenda

In base ad una prima ricostruzione, pare che il 23enne fosse appena sceso dall’autobus quando due persone, scese da una moto e con indosso il casco integrale, hanno cominciato a picchiarlo con ferocia inaudita. Alcuni passanti, resosi conto della gravità della situazione, hanno avvertito i carabinieri. Sul posto, sono giunti gli agenti della stazione di Monsampolo. Il ragazzo presentava delle importanti ferite sul volto e sanguinava copiosamente. Subito, sul luogo dell’aggressione, si è precipitato anche il padre del giovane, preoccupato per le condizioni del figlio. Un fatto decisamente inquietante, che ha destato scalpore in paese e sul quale le forze dell’ordine stanno ascoltando anche le testimonianze di chi vive nella zona.