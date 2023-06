Giovane morso da una vipera, ore d’ansia nel Piceno

ASCOLI – Ore d’ansia, nel Piceno, per un giovane straniero che ieri 22 giugno è stato morso da una vipera mentre stava lavorando nei campi, al confine tra i comuni di Cossignano, Montalto e Carassai. L’incidente, per così dire, si è verificato nelle campagne di contrada Maliscia, dove il 24enne sarebbe stato colpito da un rettile. Animale che, in base alle descrizioni fornite dallo stesso ragazzo, combacerebbe proprio con le sembianze di una vipera.

I soccorsi

E’ stato direttamente il giovane a chiedere aiuto al 118, la cui centrale operativa ha fatto subito scattare la macchina dei soccorsi, considerata la pericolosità del caso. Come prima cosa è stato inviato sul posto un equipaggio della Potes di Offida e poi è stata fatta decollare l’eliambulanza che, dopo aver rintracciato la zona da dove era partita la richiesta di soccorso, è atterrata nelle immediate vicinanze, in modo da accelerare l’intervento. I sanitari non hanno potuto verificare direttamente la natura del rettile, per cui il paziente è stato portato d’urgenza all’ospedale di Ancona dove è stato trattato con il siero antivipera. Le sue condizioni vengono monitorate costantemente.