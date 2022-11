Giovane accoltellato a San Benedetto, arrestato l’aggressore

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una fuga durata decisamente poche ore. È stato arrestato, infatti, l’uomo che ieri pomeriggio aveva aggredito, con una coltellata al collo, un macedone di 33 anni. L’agguato è avvenuto a San Benedetto, in mezzo alla strada, all’altezza di viale dello Sport. Il giovane ferito era stato trasportato al Torrette di Ancona in eliambulanza e si trova ancora in gravi condizioni seppur non in pericolo di vita.

L’operazione

I carabinieri della compagnia di San Benedetto, intervenuti immediatamente dopo l’aggressione, si sono messi subito alla ricerca dell’aggressore, che si era dato alla fuga. E, nella notte, sono riusciti a fermarlo ed arrestarlo. Si tratta di un 27enne di Ascoli, che è stato ovviamente accusato di tentato omicidio. C’è ancora da chiarire il motivo per il quale si sarebbe scatenata la dura lite, culminata poi con l’accoltellamento del ragazzo macedone.