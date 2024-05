Giorgia Meloni ad Ascoli per il raduno dei Bersaglieri: arrivata l’ufficialità

ASCOLI – La premier ci sarà. Giorgia Meloni, domani mattina (domenica 5 maggio), sarà ad Ascoli per assistere alla parata conclusiva del 71esimo Raduno Nazionale dei Bersaglieri. A comunicarlo, ufficialmente, è Palazzo Chigi. Il presidente del consiglio dei ministri, come anticipato nei giorni scorsi, ha dunque accettato l’invito arrivato dal sindaco ascolano Marco Fioravanti. La Meloni dovrebbe arrivare nella città delle cento torri intorno alle 11.30, anche se la manifestazione prenderà il via già alle 8.30 del mattino. Un motivo di interesse in più, la presenza della premier, per un evento di caratura nazionale che, da giovedì scorso, ha creato movimento in tutto il Piceno e che domani richiamerà circa ventimila persone in centro storico.

Il percorso

La città, per l’occasione, sarà ovviamente blindata. In molte zone è stata vietata la circolazione già dalle cinque del mattino. La partenza della sfilata, come detto, avverrà alle 8.30 dalla Circonvallazione nord, all’altezza del parcheggio ex Gil. Da lì, si attraverseranno viale Marcello Federici, viale Vellei, il Ponte di Porta Tufilla, il Lungotronto Bartolomei, piazza Santa Maria Intervineas, corso Trento e Trieste, via Ceci, via del Trivio, corso Mazzini, piazza del Popolo, via Del Duca e corso Trento e Trieste. L’arrivo è previsto a piazza Arringo. Le fanfare cominceranno ad arrivare in piazza del Popolo orientativamente alle ore 10 e da qui ognuna si esibirà nella caratteristica corsa, così come a piazza Arringo. Al termine del passaggio di tutte le fanfare, intorno alle ore 12.30, si terrà la cerimonia del Passaggio della Stecca, sotto lo sguardo attento proprio della premier Giorgia Meloni.

L’invito

«Finalmente arriva il grande giorno, quello del più grande evento ospitato quest’anno dalle Marche – spiega, entusiasta, il sindaco ascolano Marco Fioravanti -. E’ tutto pronto per il 71esimo Raduno Nazionale dei Bersaglieri, a cento anni dalla fondazione dell’associazione nazionale che raggruppa le ‘piume nere’ di tutta Italia. Chiedo la collaborazione da parte di tutti, per garantire la splendida riuscita della manifestazione. Invito i cittadini a rispettare i divieti e, possibilmente, di giungere in centro a piedi o con i bus navetta che troveranno in vari quartieri della città. Quella di domenica sarà una bellissima giornata di festa, che catalizzerà su Ascoli l’attenzione di tutta Italia».