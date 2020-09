“Giardino” di marijuana in un appartamento di Spinetoli: denunciata una 34enne

SPINETOLI- Aveva pensato di sfruttare al meglio e in tutto relax il giardino di casa posizionando una pianta di marijuana alta oltre due metri – composta da una serie di arbusti alquanto floridi e rigogliosi – in un angolo ombroso, legata a paletti di legno per un suo perfetto sostegno e curata con ogni attenzione.

Il “singolare” arredamento non è sfuggito ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno che, impegnati in uno dei consueti servizi di controllo economico del territorio, dopo aver notato e riconosciuto in quegli arbusti la pianta di marijuana, sono intervenuti di buon’ora all’interno dell’appartamento di Spinetoli di proprietà di una donna di 34 anni.

La perquisizione, eseguita grazie al cane antidroga “Escobar”, è stata estesa anche all’interno dell’auto della donna. Le Fiamme Gialle di San Benedetto del Tronto hanno rinvenuto 15 piante di marijuana, con infiorescenze, di altezza tra 1,8 e 2,5 metri che, una volta pesate, sono risultate pari a circa 4 chilogrammi.

Il cane antidroga Escobar

La 34enne è stata denunciata a piede libero alla Procura della Repubblica di Ascoli Piceno; è al vaglio dei finanzieri la posizione fiscale della donna.

L’intervento in rassegna testimonia l’utilità e la versatilità del Corpo nell’espletare i servizi di controllo economico del territorio che, come nel caso di specie, sono stati affidati alle pattuglie del servizio di pubblica utilità “117”, un presidio posto a tutela della collettività nell’arco delle 24 ore di ogni giorno dell’anno, predisposto per ricevere ogni segnalazione su episodi di interesse economico-finanziario a tutela delle risorse pubbliche e degli interessi generali della collettività.

Coordinato dalla Sala Operativa del Comando Provinciale, il servizio di pubblica utilità “117” è composto da personale qualificato, pronto a soddisfare le richieste di informazioni e di intervento nei molteplici settori operativi che vedono interessata la Guardia di Finanza come Forza di Polizia a competenza generale, dalla lotta all’evasione fiscale allo spreco di risorse pubbliche, dalla tutela dei consumatori al contrasto allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti, dalla repressione dei reati tributari alle frodi comunitarie e al contrasto del riciclaggio dei capitali illecitamente conseguiti.