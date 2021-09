Giallo a San Benedetto: uomo trovato morto in un fossato

Al momento si ignora l'identità dell'uomo rinvenuto nei pressi di via Sgambati. Il corpo è stato trovato intorno alle 12

Ascoli.. Giallo a San Benedetto. Un cadavere è stato rinvenuto in un fossato di Ragnola, nella zona di via Sgambati. L’allarme è stato dato alle 12 di questa mattina – 30 settembre – e sul posto si sono subito recati gli agenti del Commissariato locale. Con loro un ambulanza del 118 con i sanitari. Ma ogni soccorso è stato inutile.

Non è ancora nota l’identità della persona senza vita. Secondo le prime ipotesi, l’uomo sarebbe morto poche ore fa. Da chiarire le cause del suo decesso, e se esso sia avvenuto in maniera violenta o meno.