Giallo ad Ascoli: donna trovata morta ai giardini pubblici

ASCOLI – Tragedia, nel weekend appena trascorso, ad Ascoli. Una donna di 50 anni, infatti, è stata trovata morta ai giardini pubblici di corso Vittorio Emanuele. Si tratta di Viorica Tuscu e, con ogni probabilità, è stata colta da un malore improvviso che non le avrebbe lasciato scampo. Sulla morte della cinquantenne, che risale alla serata di sabato, sono ancora in corso alcuni accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

I soccorsi

A notare il corpo senza vita della donna è stata una passante, che stava portando a spasso il proprio cane nella zona. Ad un certo punto, questa ha notato la cinquantenne priva di sensi e adagiata su una panchina. Avvicinandosi, la passante ha subito capito la gravità della situazione, chiedendo l’intervento dell’ambulanza. Prontamente, sul posto, sono intervenuti gli uomini del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. A quel punto, è arrivata anche la polizia per identificare la cinquantenne. Le forze dell’ordine, come detto, sono ancora a lavoro per chiarire le dinamiche della morte, ma tutto lascia dedurre che sia stato un malore improvviso a stroncarla.