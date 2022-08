Gettano una bici sui binari della stazione per scattarsi un selfie: follia di quattro ragazzini a Grottammare

GROTTAMMARE – Posizionano una bici in mezzo ai binari della stazione al semplice scopo di farsi uno stupido selfie. È il gesto, clamoroso e pericoloso, che nei giorni scorsi ha visto protagonisti alcuni ragazzini a Grottammare, nella riviera picena. L’episodio è avvenuto lunedì scorso, ma le forze dell’ordine lo hanno reso noto solo in queste ore. Un fatto che, sulla scia di casi simili che si sono registrati in altre parti d’Italia proprio nei mesi scorsi, sta facendo molto discutere in virtù del fatto che, ormai, è evidente come i più giovani non riescano a capire quando si trovano in pericolo.

La ricostruzione

Fortunatamente non ci sono stati danni e ritardi nel traffico ferroviario, grazie a qualcuno che si è accorto della bici sui binari, e dopo averla tolta, ha dato l’allarme alla polizia ferroviaria. I ragazzi ora rischiano l’incriminazione per il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti. I quattro ragazzini hanno preso una delle tante biciclette che vengono lasciate nella zona della stazione ferroviaria e l’hanno lanciata sul primo binario. Il tutto, appunto, per poi scattarsi successivamente un selfie ‘da brividi’. Per fortuna, però, alcuni passanti si sono accorti di quanto stava accadendo e hanno avvisato le forze dell’ordine. Grazie alle telecamere di videosorveglianza, si sta risalendo all’identità dei ragazzi e, a pagarne le conseguenze, potrebbero essere anche le rispettive famiglie.